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В Госдуме оценили проект реформы РПЛ

В Госдуме оценили проект реформы РПЛ
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал проект реформы Российской Премьер-Лиги.

«Если РФС примет такое решение… Наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — чего мы хотим достичь: высокого клубного уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижения уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться.

Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях, как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Нужно посмотреть на число россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, и мы всё поймём. Украинцев, датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга мы не сможем», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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