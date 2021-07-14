РФС выплатил деньги ФК «Знамя» за участие в Кубке России
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Руководитель отдела маркетинга ФК «Знамя» Алексей Орлов сообщил, что клуб получил от Российского футбольного союза 1,5 млн рублей, положенные за участие в Кубке России сезона-2020/2021.
«РФС выплатил в клуб положенные за участие в прошлом Кубке России деньги. Также у нас больше нет проблем с заявкой футболистов», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Знамя» пробилось в групповой этап Кубка России сезона-2020/2021 и проиграло грозненскому «Ахмату» (0:3) и ярославскому «Шиннику» (0:3). Обладателем Кубка России стал московский «Локомотив», в финале турнира победивший самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1. Новый розыгрыш Кубка России стартует сегодня, 14 июля.
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