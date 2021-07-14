Нидерландское издание включило Карасёва в топ-5 судей Евро, несмотря на удаление де Лигта

Нидерландский портал Voetbal International включил российского арбитра Сергея Карасёва в пятёрку лучших судей Евро-2020.

Журналисты издания выставляли оценки рефери по ходу турнира. Лучшим судьёй они признали английского арбитра Майкла Оливера.

Топ-5 судей по версии Voetbal International:

1. Майкл Оливер (Англия) — 7,33

2. Бьорн Куйперс (Нидерланды) — 7,13

3. Данни Маккели (Нидерланды) — 6,88

4-5. Сергей Карасёв (Россия), Фернандо Рапальини (Аргентина) — по 6,67.

Отметим, что Карасёв обслуживал матч 1/8 финала Евро Нидерланды — Чехия и на 55-й минуте удалил голландского защитника Маттейса де Лигта. Чешская команда одержала победу со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.

Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).