Игроки «Портсмута» подозреваются в расистских нападках на футболистов сборной Англии

Игроки команды «Портсмута» U18 подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака.
В соцсетях появились скриншоты якобы группового чата команды U18, в котором игроки используют расисткие выражения в отношении футболистов национальной команды.
«Клуб получил информацию об изображениях, распространяющихся в социальных сетях, в которых есть сообщения, носящие дискриминационный характер. Мы немедленно начали расследование и представим обновлённую информацию, как только оно будет завершено. „Портсмут“ решительно осуждает расизм и поддерживает искоренение всех форм дискриминации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
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