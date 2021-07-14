Вендел: интерес со стороны ЦСКА был. Представитель клуба приезжал в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Вендел сообщил, что мог перейти в ЦСКА, а также назвал свой лучший матч в составе санкт-петербургского клуба.
«Помню, что интерес от ЦСКА был и действительно кто-то из московского клуба приезжал в Бразилию, но в итоге они не договорились. Других подробностей у меня нет — я спокойно продолжал играть за „Флуминенсе“. Всеми делами занимался агент.
Назову матч с ЦСКА лучшим для меня в составе «Зенита». Не только потому, что я забил два гола, но и по содержанию игры. Там был ещё момент, когда все подумали, что мы ругаемся с тренером Вильямом. На самом деле мы обсуждали, как надо действовать на поле. Тренеры мне объяснили пару ситуаций, и всё начало получаться. Просто я потерял два-три мяча в ситуациях, когда обычно не проигрываю борьбу. Поэтому пришлось разговаривать с тренерами", — приводит слова Вендела «Р-Спорт».
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