В Москве рядом со стадионом «Спартака» произошёл пожар

Недалеко от стадиона «Открытие Арена» произошёл пожар, сообщает телеграм-канал «Москвач». Возгорание произошло в столичном районе Тушино.

Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года и является домашней ареной «Спартака». Стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 45 360 зрителей. В 2018 году на «Открытие Арене» состоялось пять матчей чемпионата мира.

На данный момент московский «Спартак» выступает в Кубке Матч Премьер. В первом туре предсезонного турнира московская команда разгромила «Сочи» со счётом 4:0. Сегодня, 14 июля, подопечный Руя Витории проведут встречу с казанским «Рубином». Проведение матча запланировано на стадионе «Открытие Арена».