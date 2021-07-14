Гендиректор «Ахмата» жёстко раскритиковал проект реформы РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал проект реформы Российской Премьер-Лиги.
«Каким образом клубы будут получать больше денег? О чём они вообще говорят? Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, мы говорим о доходности и о зрелищности матчей. А каким образом они собираются её увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чём мы говорим?
Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет. Остальные не нужны, вы что. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности. Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платёжеспособность населения на соответствующем уровне, есть спонсорская поддержка и все остальные преференции. Какая швейцарская система? Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол в регионах нам не нужен — значит, не нужен», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».
- 14 июля 2021
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