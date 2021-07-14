Опубликованы фото формы «Зенита» на новый сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы петербургского «Зенита», в которой команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.



Домашняя футболка выполнена в современном дизайне в классических небесно-голубых и белых тонах. Отличительная особенность новой формы — тонкий узор спереди. V-образный воротник завершает образ.



Гостевая футболка имеет простой, но стильный дизайн. Она выполнена в белом цвете с небесно-голубыми деталями на воротнике, по бокам и на манжетах на рукавах.

Фото: Footy Headlines

Фото: Footy Headlines

Техническим спонсором «Зенита» является компания Nike.

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».