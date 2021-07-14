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Малком поедет на Олимпиаду после матча за Суперкубок России

Малком поедет на Олимпиаду после матча за Суперкубок России
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Полузащитник «Зенита» Малком отправится на Олимпиаду в Токио в составе сборной Бразилии, сообщает пресс-служба питерцев.

«Главный тренер бразильской сборной U-23 Андре Жардин внес коррективы в список футболистов, которые примут участие в Играх-2020 в Токио. Малком отправится в расположение бразильской команды после субботнего матча за Суперкубок России», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде в Токио Бразилия сыграет в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаров и Саудовской Аравией. Олимпийский футбольный турнир в рамках стартует 22 июля.

Бразильская команда является действующим олимпийским чемпионом. В 2016 году золотую медаль в её составе завоевал защитник петербургского клуба Дуглас Сантос.

«Зенит» ранее назвал причины, по которым полузащитник Малком не поедет на Олимпиаду в Токио. Ранее появились слухи, что клуб не отпустил игрока в сборную Бразилии.

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