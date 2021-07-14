«ПСЖ» объявил о подписании Доннаруммы

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» рад сообщить о переходе Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».



В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.