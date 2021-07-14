«Ненависть никогда не победит». Санчо обратился к болельщикам после финала Евро-2020

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо обратился к болельщикам после поражения в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — по пенальти).



«У меня была пара дней, чтобы подумать о воскресном финале, и я всё ещё испытываю смешанные чувства. Я хотел бы извиниться перед всеми товарищами по сборной, тренерским штабом и больше всего перед болельщиками, которых я подвёл. Это, безусловно, худшее чувство, которое я испытывал за всю карьеру. Трудно выразить словами настоящие ощущения, но из этого турнира можно вынести много позитива, хотя эмоции от поражения останутся надолго.



Первое, о чём я думаю перед тем, как выйти на поле, звучит так: «Как я могу помочь своей команде? Как собираюсь помогать, как собираюсь забивать?» Именно это я и хотел сделать в серии пенальти — помочь команде. Я был готов и уверен в себе. О таких моментах мы все мечтали в детстве. Я забивал с пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз и поэтому выбрал свой угол, но на этот раз всё произошло не так, как должно было быть. У всех нас были одинаковые амбиции и цели. Мы хотели привезти трофей домой. Сплочённость этой команды была непревзойдённой. Это настоящая семья на поле и за его пределами.



Не собираюсь притворяться, что не видел расистских оскорблений, которые я и мои братья Маркус и Букайо получили после игры. К сожалению, в этом нет ничего нового. Как общество мы должны стать лучше и привлекать этих людей к ответственности. Ненависть никогда не победит. Всем молодым людям, которые становились жертвами оскорблений на расовой почве, хочу сказать: «Держите голову высоко и продолжайте следовать за мечтой». Я горжусь сборной Англии и тем, как мы объединили страну. Как бы мы ни хотели выиграть, мы можем извлечь уроки из этого опыта на будущее.



Хочу поблагодарить за все сообщения с поддержкой и любовью, которые перевесили всё плохое. Для меня было честью представлять сборную Англии и носить футболку с тремя львами. Не сомневаюсь, что мы вернёмся сильнее! Берегите себя и до скорой встречи», — написал Санчо на своей странице в «Инстаграме».

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