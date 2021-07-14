Яровинский: что касается модели Лиги чемпионов для РПЛ, то у меня простой вопрос: «зачем»?

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о проекте реформы Российской Премьер-Лиги.

«На данный момент единого мнения по поводу реформы нет даже внутри клуба. Мы это обсуждаем, дискутируем по этому вопросу, консультируемся. К подобным реформам нужно подходить взвешенно. Моё личное мнение — система РПЛ вполне нормальная, плотность, серьёзная борьба. Что касается реформы низших дивизионов, то она интереснее. Мы бесконечно рисовали на ватманах, что будет происходить, так что вопросов к разработчикам много. Давайте обсудим, подумаем, найдём слабые места. Что касается модели Лиги чемпионов для РПЛ, то у меня простой вопрос: «зачем»?» — передаёт слова Яровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.