Яровинский: что касается модели Лиги чемпионов для РПЛ, то у меня простой вопрос: «зачем»?
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о проекте реформы Российской Премьер-Лиги.
«На данный момент единого мнения по поводу реформы нет даже внутри клуба. Мы это обсуждаем, дискутируем по этому вопросу, консультируемся. К подобным реформам нужно подходить взвешенно. Моё личное мнение — система РПЛ вполне нормальная, плотность, серьёзная борьба. Что касается реформы низших дивизионов, то она интереснее. Мы бесконечно рисовали на ватманах, что будет происходить, так что вопросов к разработчикам много. Давайте обсудим, подумаем, найдём слабые места. Что касается модели Лиги чемпионов для РПЛ, то у меня простой вопрос: «зачем»?» — передаёт слова Яровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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