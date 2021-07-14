Матчи Евро-2020 в России посмотрели более 32 млн человек

Трансляции матчей чемпионата Европы 2020 года на российских телеканалах суммарно посмотрели более 32 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Mediascope.

Охват прямой трансляции финального матча турнира составил 10,9 млн зрителей. Встреча Италии и Англии стала самой популярной трансляцией турнира. На втором месте — матч группового этапа между сборными Дании и России (10 млн). В тройку вошла трансляция первого матча россиян на турнире с Бельгией (9,4 млн). За матчем сборной России с Финляндией наблюдали 8,7 млн зрителей.



В исследовании указаны данные по аудитории «все 4+» в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Показатель охвата считался среди телезрителей, смотревших хотя бы 10 минут матча.



ТВ-аудитория матчей Евро-2020: