Серия А представила календарь на новый сезон. «Интер» и «Ювентус» сыграют в 9-м туре

Итальянская Серия А представила расписание на весь сезон-2021/2022. 1-й тур запланирован на 21-22 августа. Точные даты матчей объявят позднее.
Действующий чемпион, «Интер», в 6-м туре сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, в 9-м туре — с «Ювентусом». В 7-м туре «Аталанта» сыграет с «Миланом». «Милан» встретится с «Интером» в 12-м туре.
Расписание 1-го тура
«Болонья» – «Салернитана»
«Кальяри» – «Специя»
«Эмполи» – «Лацио»
«Верона» – «Сассуоло»
«Интер» – «Дженоа»
«Наполи» – «Венеция»
«Рома» – «Фиорентина»
«Сампдория» – «Милан»
«Торино» – «Аталанта»
«Удинезе» – «Ювентус»
Полное расписание можно посмотреть по ссылке.
Победителем минувшего сезона Серии А стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко. Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук. «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезон на четвёртом месте.
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