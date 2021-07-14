Серия А представила календарь на новый сезон. «Интер» и «Ювентус» сыграют в 9-м туре

Итальянская Серия А представила расписание на весь сезон-2021/2022. 1-й тур запланирован на 21-22 августа. Точные даты матчей объявят позднее.

Действующий чемпион, «Интер», в 6-м туре сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука, в 9-м туре — с «Ювентусом». В 7-м туре «Аталанта» сыграет с «Миланом». «Милан» встретится с «Интером» в 12-м туре.

Расписание 1-го тура



«Болонья» – «Салернитана»



«Кальяри» – «Специя»



«Эмполи» – «Лацио»



«Верона» – «Сассуоло»



«Интер» – «Дженоа»



«Наполи» – «Венеция»



«Рома» – «Фиорентина»



«Сампдория» – «Милан»



«Торино» – «Аталанта»



«Удинезе» – «Ювентус»

Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

Победителем минувшего сезона Серии А стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко. Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук. «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезон на четвёртом месте.