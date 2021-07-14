Бенитес — об угрозах со стороны фанатов «Эвертона»: мне нечего бояться
Поделиться
Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался об угрозах со стороны болельщиков мерсисайдского клуба перед подписанием соглашения.
«Мне было легко решиться на заключение контракта с «Эвертоном», потому что я хотел вернуться к работе с конкурентоспособной командой. Конечно, баннеры болельщиков меня не оттолкнули. Я был уверен, что это прекрасная возможность. Мне нечего бояться», — приводит слова Бенитеса Daily Mail.
Напомним, незадолго до назначения Бенитеса в «Эвертон» перед домом специалиста появился баннер с надписью: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай». Ранее испанский тренер возглавлял другой мерсисайдский клуб — «Ливерпуль». Контракт Бенитеса с «Эвертоном» рассчитан на три года.
Комментарии
- 15 июля 2021
-
00:01
- 14 июля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:34
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:07
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:24
-
22:24
-
22:02
-
22:01
-
21:33
-
21:28
-
21:09
-
21:03
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:42
-
20:40
-
20:36
-
20:29
-
20:21
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:55
-
19:35
Партнерский контент