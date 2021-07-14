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Бенитес — об угрозах со стороны фанатов «Эвертона»: мне нечего бояться

Бенитес — об угрозах со стороны фанатов «Эвертона»: мне нечего бояться
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Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался об угрозах со стороны болельщиков мерсисайдского клуба перед подписанием соглашения.

«Мне было легко решиться на заключение контракта с «Эвертоном», потому что я хотел вернуться к работе с конкурентоспособной командой. Конечно, баннеры болельщиков меня не оттолкнули. Я был уверен, что это прекрасная возможность. Мне нечего бояться», — приводит слова Бенитеса Daily Mail.

Напомним, незадолго до назначения Бенитеса в «Эвертон» перед домом специалиста появился баннер с надписью: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай». Ранее испанский тренер возглавлял другой мерсисайдский клуб — «Ливерпуль». Контракт Бенитеса с «Эвертоном» рассчитан на три года.

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