В «Рубине» прокомментировали проект реформы РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал мнение о проекте реформы РПЛ.
«Реформы — это же пока предложения, надо обсуждать. Посмотрим. Они не предлагают сейчас принять её. Надо же аргументированно выступать. Мы обсуждаем, мнений много. Много есть хорошего, но есть и непонятные вещи, которые не совсем ясно, что нам дадут», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Реформы Российской Премьер-Лиги предполагается проводить по швейцарской системе. При этом чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжать играть по системе «осень-весна». В лиге останется 16 клубов, а количество туров снизится до 24. Клубы разобьют по четырём корзинам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам.
Во втором этапе топ-6 команд отделяются и проводят 10 туров. Остальные клубы проводят девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ. Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвёртым местом путёвку в Лигу конференций.
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