Бывшая жена Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась в суд, чтобы обязать экс-супруга выплачивать алименты на содержание общей дочери Алисы.
«Заявитель требует взыскать с Павла Мамаева алименты в размере 1/4 от его доходов. Однако, иск вернули, потому что подать его нужно в другую, нижестоящую инстанцию. Если отсутствует спор относительно установления отцовства и если алименты запрошены в долевом соотношении, то следует обращаться на мировой участок», — сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.
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