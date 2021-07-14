Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0).

«Хорошая игра, играли против отличного соперника: показали классные футбольные идеи. Ребята сыграли умно, как я и просил. Даже обороняясь, мы контролировали ход игры. Касаемо атаки была установка грамотно распоряжаться с мячом, смотреть, можно ли провести быструю атаку. Если нет, то не терять мячи.



В первом тайме вышел тот же состав, что и в предыдущей игре. Было видно, что ребятам не хватало свежести в конце тайма. Во втором тайме появились новые футболисты, после чего игра развернулась по-другому: было больше атак, больше голов. Это всего лишь результат, работаем дальше.

В русском стараюсь каждый день почерпнуть что-то новое, с игроками общаемся на английском», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.