Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0).
«Хорошая игра, играли против отличного соперника: показали классные футбольные идеи. Ребята сыграли умно, как я и просил. Даже обороняясь, мы контролировали ход игры. Касаемо атаки была установка грамотно распоряжаться с мячом, смотреть, можно ли провести быструю атаку. Если нет, то не терять мячи.
В первом тайме вышел тот же состав, что и в предыдущей игре. Было видно, что ребятам не хватало свежести в конце тайма. Во втором тайме появились новые футболисты, после чего игра развернулась по-другому: было больше атак, больше голов. Это всего лишь результат, работаем дальше.
В русском стараюсь каждый день почерпнуть что-то новое, с игроками общаемся на английском», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.
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