Соболев: к началу сезона сборники из «Спартака» будут готовы на 100%

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с «Рубином» высказался о состоянии футболистов, выступавших на Евро в сборной России.



«И я, и все ребята, с кем были в сборной — чувствуем себя хорошо, набираем. Немного тяжеловато, но есть время подготовиться. К началу сезона будем готовы на 100%», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0. На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти. На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев сыграл с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении нанёс удар в угол ворот. Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол. «Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.