Геркус: фанаты «Спартака» влюбятся в Руя. Начнётся медовый месяц, а может, и до зимы?

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру «Спартака» при главном тренере Руе Витории.



«Болельщики «Спартака» сейчас поголовно влюбятся в нового тренера. Начнётся медовый месяц, два, три, а может, и до зимы?» – написал Геркус в «твиттере».

Во встрече Кубка Матч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0.



На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти. На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев сыграл с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении нанёс удар в угол ворот. Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.

«Спартак» набрал 4 очка и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (2) — на третьем месте.