«Зенит» стал первым клубом в мире, организовавшим сборы для игроков с синдромом Дауна

С 15 по 25 июля на базе академии «Зенита» прошли первые в истории тренировочные сборы для футболистов с синдромом Дауна.
Партнёром проекта стала школа для спортсменов с синдромом Дауна «47 в игре». Программа сборов включала в себя две ежедневные тренировки и досуговую часть. Данный проект позволил игрокам улучшить навыки социальной адаптации и добиться ощутимого спортивного прогресса.
«Тренеры отмечают увеличение времени концентрации на упражнениях, более серьёзное отношение ребят к тренировочному процессу, позитивные изменения в режиме питания. Кроме того, все участники сборов стали полностью самостоятельными в бытовых моментах, старшие футболисты начали проявлять ответственность, оказывать помощь и поддержку младшим товарищам по команде, а двое ребят начали разговаривать», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
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