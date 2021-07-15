Слуцкий: не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат игры Кубка Матч Премьер с московским «Спартаком» (0:4).



«В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привёл к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.



Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошёл брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Спартак» набрал 4 очка и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (2) — на третьем месте.