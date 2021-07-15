«ТВ не занимается благотворительностью». Клеймёнов высказался о реформе РПЛ

Замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов, ставший членом совета директоров «Спартака», высказался о проекте реформы РПЛ.



«Реформы назрели. Мы видим наше место на фоне всех остальных. Если ничего не делать, то будем падать и иметь всё более грустный вид. Надо подождать. Хочется понять позицию РФС, которая будет заявлена. Если говорить о формуле, то я бы оставил такой формат, какой есть сейчас.



Есть простая математика. Вы можете посмотреть, сколько зрителей собирают конкретные матчи. Только несколько афиш собирают ту аудиторию, с которой могут работать федеральные каналы. Это отправная точка. Понимаю, что сумма контракта за права не может радовать клубы. Но телевидение не занимается благотворительностью. Всё должно быть коммерчески обосновано.

Реформы точно назрели. Оставлять всё, как есть — странно и безответственно. Мне бы точно хотелось, чтобы в комментариях матчей «Спартака» на «Матч ТВ» обсуждалась игра, а не то, что я уже говорил на эту тему», — передаёт слова Клеймёнова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.