Вадим Евсеев рассказал о новичках «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о новичках ярославской команды в преддверии начала сезона в ФНЛ-2.

«За несколько дней до старта чемпионата хочу вам представить новичков. Селекцию, на мой взгляд, провели достойную, я доволен. Итак, кто пришёл летом в «Шинник».

Вратарь Михаил Филиппов. В рекомендациях он не нуждается. Играл в РПЛ, ФНЛ. Фактурный игрок, в хорошем возрасте. Безусловное усиление для нас. По защитникам. Пригласили из «Урала» Андрея Хитяева. Молодой перспективный игрок, крайний защитник. Напомню, что в ФНЛ-2 должны играть два молодых игрока. Сборы провёл качественно, мы на него делаем определённую ставку.

Взяли опытного Андрея Семёнова, кто может на каждой позиции в обороне сыграть. Предыдущие два сезона отыграл в ФНЛ, игрок умный и разносторонний. Пришёл центральный защитник Евгений Осипов. Он цементирует команду в оборонительных действиях. Будет командовать, это видно по контрольным играм. Нам именно такого игрока не хватало, с организаторскими действиями.

Подписали левого защитника Дмитрия Шилова. Я с ним знаком давно, пересекались в Туле, он играл там, когда возрождали «Арсенал». Поднимался с командой из одной лиги в другую, а потом играл у меня в Иваново. Добавит вариативности в переходных фазах из обороны в атаку. Я его качества хорошо знаю. По игрокам середины поля. К тем, кто остался в «Шиннике», добавился опытный Михаил Канаев. Он выводил ни одну команду в ФНЛ, играл в этой лиге последнее время.

Продолжая тему молодых футболистов: взяли Дениса Кравченко. Крайний полузащитников из «Крыльев Советов». Есть качества, которые надо развивать, может обыграть один в одного. Сезон длинный, молодёжь понадобится. С Никитой Белоусовым я был знаком по «Уфе», он у меня дебютировал в РПЛ, сыграл и полные 90 минут в Премьер-Лиге. Надёжный игрок середины поля, крайний полузащитник, универсал. Есть определенные плюсы, будем развивать.

Игорь Леонтьев, спартаковский воспитанник, сыграл за основной состав этого клуба. Играл в ФНЛ, был в «Тюмени», «Чайке». Мы заинтересовали его, он перешел в Ярославль. Ещё один новичок в полузащите — Андрей Текучев. Воспитанник «Краснодара», командный игрок. Выполняет те требования, которые ему объясняет тренер. И понимает, что в той или иной ситуации надо делать.

В дополнение к нашим нападающим взяли Илью Белоуса. Поиграл в ФНЛ, хорошая школа, приличная левая нога, обладает неплохими качествами: знает когда придержать когда, когда отдать. В завершающей фазе у него много моментов, Хороший удар, понимание игры. Ждем от него голов. Ещё один молодой игрок в атаку — Илья Кожухарь. Довольно неплохо обучен, хорошее игровое мышление, высокий рост в подмогу. Нашей команде вариативности в атаке добавит», — написал Евсеев в «Инстаграме».

По итогам сезона-2020/2021 «Шинник» вылетел из ФНЛ. Наивысшее достижение ярославского клуба в чемпионате России — четвёртое место в сезоне 1997 года.