«Не я первый, не я последний». Чалханоглу – о переходе из «Милана» в «Интер»

27-летний турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу высказался о переходе на правах свободного агента из «Милана» в «Интер».
«Переход из «Интера» в «Милан»? Фанаты создают шумиху – это нормально. Это нормально для такого игрока. Но не я первый, не я последний. Многие футболисты переходили из «Милана» в «Интер» и наоборот.
Я просто хочу смотреть на будущее с большим уважением к «Милану». За четыре года я много сделал для клуба, проявляя уважение ко всем. Те, кто меня знают, знали всё. Но у меня новое приключение в «Интере», и я с нетерпением жду его.
Сказал ли мне что-то Ибрагимович о переходе? Я был на чемпионате Европы — 2020, а он находился в отпуске с травмой колена. Мы не говорили о моем переходе, но когда-нибудь обсудим это.
Пиоли – единственный человек, который сильно желал видеть меня в «Милане». Я много раз разговаривал с ним, но он уважает моё решение и пожелал мне удачи», — приводятся слова Чалханоглу в «Твиттере» Milan Eye со ссылкой на эфир DAZN.
Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом», которое истекало 30 июня.
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