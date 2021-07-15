Сульшер отреагировал на отъезд двух игроков «Манчестер Юнайтед» на Олимпийские игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение об отъезде 19-летнего ивуарийского нападающего Амада Диалло и его 27-летнего соотечественника Эрика Бейи в расположение сборной на Олимпийские игры в Токио (Япония).



«Я думаю, что все, когда вырастают, смотрят Олимпийские игры. Когда ваша сборная призывает вас на такой турнир, я думаю, что не могу стоять на пути осуществления этой мечты детства», — цитирует Сульшера Goal в «Твиттере».



Напомним, в январе этого года Диалло подписал контракт с«МЮ» до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. «Красные дьяволы» заплатили «Аталанте» за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.



Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально она должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса.

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