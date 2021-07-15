Шкурин вновь отличился за киевское «Динамо». У него два гола в двух товарищеских играх

21-летний беларусский форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин, арендованный ранее у московского ЦСКА, вновь отличился за свой новый клуб в контрольном матче. Об этом сообщается на официальном сайте киевлян.



Шкурину удалось отметиться забитым мячом на 27-й минуте встречи со швейцарским «Сьоном», его гол установил окончательный счёт матча – 2:0 в пользу «Динамо», а сам Илья был заменён после первого тайма.



В своей дебютной игре, состоявшейся в субботу, 10 июля, ему удалось забить в ворота другого клуба из Швейцарии – «Серветта» (1:1).



Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.



В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.

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