Сауль и Гризманн согласились на обмен между «Атлетико» и «Барселоной»

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» продолжают прорабатывать детали возможного обмена звёздными футболистами, в рамках которого состав сине-гранатовых может пополнить 26-летний испанский полузащитник Сауль Ньигес, а в обратном направлении готов проследовать французский форвард Антуан Гризманн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, оба игрока уже дали своё согласие на переход. В данный момент «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о возможных платежах. «Барса» рассчитывает на то, что им удастся получить за Гризманна ещё какую-либо значимую денежную сумму.
В случае, если сделка с «Барселоной» по Саулю сорвётся, в борьбу за игрока готовы включиться два клуба из Англии – «Челси» и «Ливерпуль».
В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико».
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