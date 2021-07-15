«Ливерпуль» отказался выкупать Кабака из «Шальке» за € 10 млн

Английский «Ливерпуль» отверг предложение немецкого «Шальке», который рассчитывал продать 21-летнего центрального защитника Озана Кабака, проводившего вторую половину минувшего сезона в аренде в составе «мерсисайдцев». Об этом сообщает Goal.



Изначально, при заключении договора аренды, стороны прописали опцию возможного выкупа игрока за € 21 млн. Однако ситуация с вылетом во второй дивизион чемпионата Германии и отказ «Ливерпуля» воспользоваться выкупом Кабака заставила клуб прибегнуть к тому, чтобы предложить английскому клубу сумму намного ниже фиксированной в договоре, чтобы пополнить баланс и сократить платёжную ведомость.

Грубая ошибка Алисона и Кабака в игре с «Лестером».

Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В минувшем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.



До «Шальке» футболист выступал за «Штутгарт» и «Галатасарай», портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.