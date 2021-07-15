Сарри высказался об игре в 1-м туре Серии А с «Эмполи», с которым он начинал свою карьеру

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавивший ранее римский «Лацио», высказался об игре со своим бывшим клубом – «Эмполи», с которым он начинал свою тренерскую карьеру, уже в первом туре чемпионата Италии сезона-2021/2022.



«Это будет решительно захватывающий сезон, его начало вернёт мне воспоминания о первой игре с «Эмполи», куда я буду рад вернуться, чтобы увидеть людей, которые мне небезразличны. Важно стартовать мощно, поддерживая стабильный ход, потому что Серия А — всегда конкурентоспособный и сложный турнир. Мы позаботимся о том, чтобы мы были готовы к этой игре», — цитирует Сарри Football Italia.

Календарь чемпионата Италии сезона-2021/2022 доступен на «Чемпионате»:

Встреча первого тура Серии А сезона-2021/2022 между «Эмполи» и «Лацио» состоится в воскресенье, 21 августа, на стадионе «Карло Кастеллани».