Локателли уйдёт из «Сассуоло» в «Юве», на игрока также претендуют «Арсенал» и «Боруссия»

Полузащитник Мануэль Локателли может уйти из «Сассуоло». Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира, футболист согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года, зарплата будет составлять € 3 млн в год. Туринский клуб в ближайшее время намерен закрыть сделку. «Сассуоло» хочет получить за футболиста € 40 млн.

При этом у «Сассуоло» есть предложения в размере € 35 млн от лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Сам игрок хочет выступать именно за «Ювентус».

В завершившемся сезоне Локателли провёл 34 матча в Серии А и забил четыре гола. Также в составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы – 2020.