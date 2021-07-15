Локателли уйдёт из «Сассуоло» в «Юве», на игрока также претендуют «Арсенал» и «Боруссия»
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Полузащитник Мануэль Локателли может уйти из «Сассуоло». Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира, футболист согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».
По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года, зарплата будет составлять € 3 млн в год. Туринский клуб в ближайшее время намерен закрыть сделку. «Сассуоло» хочет получить за футболиста € 40 млн.
При этом у «Сассуоло» есть предложения в размере € 35 млн от лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Сам игрок хочет выступать именно за «Ювентус».
В завершившемся сезоне Локателли провёл 34 матча в Серии А и забил четыре гола. Также в составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы – 2020.
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