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Доннарума определился с игровым номером в «ПСЖ»

Доннарума определился с игровым номером в «ПСЖ»
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Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарума, перешедший в «Пари Сен-Жермен», определился с игровым номером, под которым будет выступать в составе парижан.

Как сообщает Get French Football News, голкипер будет играть под 50-м номером. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому вратарю «ПСЖ» 18-летнему Денису Франки.

О подписании Доннарумы было объявлено 14 июля. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.

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