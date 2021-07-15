Сальвадор обыграл Тринидад и Тобаго в Золотом кубке КОНКАКАФ

Во втором туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Сальвадора обыграла национальную команду Тринидада и Тобаго со счётом 2:0.

В составе победителей первый гол на 30-й минуте забил Хайро Энрикес, а в концовке матча второй мяч оформил Уолмер Мартинес.

Теперь сборная Сальвадора после двух матчей с шестью очками возглавляет группу А, а Тринидад с одним очком располагается на третьем месте. В прошлом туре Сальвадор победил Гватемалу со счётом 2:0. В настоящее время свой второй матч в группе проводят команды Гватемалы и Мексики. В третьем, заключительном туре группы Сальвадор сыграет с Мексикой 19 июля.

Золотой кубок КОНКАКАФ проходит в городах США (Хьюстон, Даллас, Остин, Орландо, Фриско, Глендейл, Канзас-Сити, Арлингтон, Лас-Вегас) с 11 по 21 июля. В Кубке принимают участие 16 сборных.