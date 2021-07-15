Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан» в ближайшее время

Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время перейдёт в миланский клуб.

«Жиру должен приехать завтра. У нас будет пара молодых нападающих. Оливье — чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надёжный игрок, и он может поделиться опытом с молодой командой», — сказал Мальдини в эфире DAZN.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за игрока € 1 млн, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.