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«Спартак» разгромил «Рубин» в предсезонке, УЕФА назвал лучший гол Евро. Главное к утру

«Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнира, а УЕФА определил лучший гол завершившегося чемпионата Европы — 2020 — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» разгромил «Рубин» и выиграл предсезонный турнир.

2. УЕФА назвал лучший гол Евро-2020.

3. «ПСЖ» объявил о подписании Доннаруммы.

4. «Сочи» вырвал победу у «Химок» на предсезонном турнире.

5. Малком поедет на Олимпиаду после матча за Суперкубок России.

6. Двух российских пловцов, отобравшихся на ОИ, отстранили за нарушение антидопинговых правил.

7. «Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии НБА.

8. Сауль и Гризманн согласились на обмен между «Атлетико» и «Барселоной».

9. Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» Х и пройти во 2-й раунд отбора ЛЧ.

10. «Знамя Труда» подписало контракт с игроком, отсидевшим более пяти лет за смертельное ДТП.