«Милан» в ближайшее время объявит о продлении аренды Браима Диаса

В ближайшее время будет закрыта сделка по новой аренде Браима Диаса из мадридского «Реала» в «Милан». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 21-летний испанский атакующий полузащитник хочет играть только в «Милане». Кроме заключения аренды, итальянскому клубу удалось включить в договор пункт о возможном выкупе игрока за € 25 млн. При этом, в свою очередь, «Реал» будет иметь возможность обратного выкупа за € 30-31 млн.
Напомним, Браим Диас провёл за «Милан» в минувшем сезоне 39 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Диас может стать не последним игроком, пополнившим состав «Милана» в это трансферное окно, россонери также ведут переговоры об аренде испанского крайнего защитника Альваро Одриосолы. Однако в приоритете у руководства «Милана» — продлить аренду португальца Диогу Далота у английского «Манчестер Юнайтед».
- 15 июля 2021
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:10
-
06:19
-
05:56
-
05:39
-
05:14
-
04:52
-
04:32
-
04:09
-
03:50
-
03:29
-
03:10
-
02:36
-
02:20
-
01:24
-
00:56
-
00:53
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:13
-
00:01
- 14 июля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:34
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:14