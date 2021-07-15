«Милан» в ближайшее время объявит о продлении аренды Браима Диаса

В ближайшее время будет закрыта сделка по новой аренде Браима Диаса из мадридского «Реала» в «Милан». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний испанский атакующий полузащитник хочет играть только в «Милане». Кроме заключения аренды, итальянскому клубу удалось включить в договор пункт о возможном выкупе игрока за € 25 млн. При этом, в свою очередь, «Реал» будет иметь возможность обратного выкупа за € 30-31 млн.

Напомним, Браим Диас провёл за «Милан» в минувшем сезоне 39 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Диас может стать не последним игроком, пополнившим состав «Милана» в это трансферное окно, россонери также ведут переговоры об аренде испанского крайнего защитника Альваро Одриосолы. Однако в приоритете у руководства «Милана» — продлить аренду португальца Диогу Далота у английского «Манчестер Юнайтед».