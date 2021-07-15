Для сборных России по футболу будет выработан единый игровой стиль

Российский футбольный союз с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры сборных России, сообщает «РБК-Спорт». При этом организация не собирается заставлять играть все национальные команды по одной тактической расстановке. Этот выбор останется на тренерах каждой из сборных.



Это будет выбор наставников, который определяется характеристиками игроков, которые у него в распоряжении, а также сильными и слабыми сторонами соперника. Важным является не единая тактическая схема во всей вертикали сборных, а единые ценности, философия игры, стиль игры и принципы её организации.



Этими вопросами станут заниматься тренеры национальных команд, в частности, будущий наставник главной команды, который пока не назначен. А курировать работу будет делегированный от РФС специалист.

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