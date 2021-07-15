Нападающий «Лорьяна» Висса показал лицо после нападения, которое привело к ожогам кислотой

Нападающий французского «Лорьяна» Йоан Висса поделился фотографией после нападения психически нездоровой женщины, которое привело к ожогам кислотой.
«Спасибо за поддержку, эти слова очень дороги для моего сердца. Мне уже лучше, работаем над восстановлением», — подписал публикацию Висса.
Напомним, 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула в лицо футболисту кислотой, после чего скрылась с места преступления. Йоан был незамедлительно доставлен в больницу с ожогами глаз. Спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии, неизвестны лишь долгосрочные последствия этой травмы. Под вопросом также находится его дальнейшая футбольная карьера.
Преступницу задержали только через сутки, за которые она успела напасть ещё на двух людей и облить их той же самой кислотой, что и футболиста. Женщина с психическим расстройством пережила выкидыш, но мужу об этом сказать побоялась. Она нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребёнка и выдать его за своего новорождённого.
- 15 июля 2021
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