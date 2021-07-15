Журналист шантажировал «Реал» аудиозаписями Переса и требовал € 10 млн. Клуб отказал

Стали известны новые подробности скандала с участием президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.



Напомним, издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием функционера. На одной из них Перес назвал легенд «Реала» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». На ещё одной записи президент оскорбил нападающего Криштиану Роналду и бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью.



Как сообщает Onda Cero, в «Реале» знали о существовании записей. В 2011 году журналист Хосе Антонио Абельян встретился с вице-президентом клуба. Он выразил готовность избавиться от аудиозаписей, если «сливочные» выплатят ему € 10 млн. Представитель «Реала» отказался принимать условия шантажиста. В дальнейшем Абельян предлагал записи многим изданиям, в числе которых AS, но те отказывались по этическим соображениям и из-за страха перед судебным разбирательством. Наконец опубликовать скандальные цитаты Переса согласился El Confidencial.

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