«Манчестер Сити» может купить Левандовского вместо Кейна

«Манчестер Сити» может обратиться к альтернативным вариантам, если не удастся приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
Как сообщает Daily Mail, в клубе уже не так уверены, что «шпоры» согласятся продать своего лидера. Перед чемпионатом Европы — 2020 лондонцы отклонили предложение «горожан» в размере £ 100 млн (€ 117 млн), и их президент Дэниэл Леви твёрдо намерен сохранить футболиста в команде ещё на сезон.
В связи с этой ситуацией «Манчестер Сити» может переключиться на форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Контракт поляка с мюнхенцами истекает в 2023 году, и клуб может расстаться с ним этим летом из-за риска получить меньше денег с трансфера через год. При этом 32-летний игрок отлично знаком с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, работавшим в «Баварии».
- 15 июля 2021
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