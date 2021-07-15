«Зенит» представил новую форму на сезон-2021/2022

«Зенит» на официальном сайте продемонстрировал новую игровую форму, в которой будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Дизайн домашней и выездной формы вдохновлён каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.
Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве. Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне.
Новые домашние и выездные комплекты «Зенита», в которых будут играть футболисты, а также футболки для болельщиков изготовлены из 100% полиэстера, произведённого из переработанных пластиковых бутылок. Такой подход позволяет играть на максимуме и при этом свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.
- 15 июля 2021
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