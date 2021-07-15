Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей»

Вратарь Сергей Чепчугов вернулся в красноярский «Енисей», сообщает портал Sibnovosti. Скорее всего, 36-летний голкипер будет заявлен за молодёжный состав клуба.



Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба голкипер — чемпион (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладатель Кубка России (сезон-2010/2011, 2012/2013). Сергей является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.



В стартовом туре Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Енисей» встретился на выезде с «Велесом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. В следующем матче красноярский клуб сыграет дома с «Кубанью».