Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей»

Вратарь Сергей Чепчугов вернулся в красноярский «Енисей», сообщает портал Sibnovosti. Скорее всего, 36-летний голкипер будет заявлен за молодёжный состав клуба.
Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба голкипер — чемпион (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладатель Кубка России (сезон-2010/2011, 2012/2013). Сергей является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.
В стартовом туре Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Енисей» встретился на выезде с «Велесом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. В следующем матче красноярский клуб сыграет дома с «Кубанью».
- 15 июля 2021
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