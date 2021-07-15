Немецкий судья Феликс Брих объявил о завершении международной карьеры

Немецкий арбитр Феликс Брих сообщил о решении завершить международную карьеру в возрасте 45 лет после успешной работы на чемпионате Европы — 2020.



«Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире. Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации. Именно поэтому я решил не работать на ещё одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года», — приводит слова Бриха Kicker.



Брих начал судить в немецкой Бундеслиге в 2004 году, а спустя три года стал арбитром ФИФА. Работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, а также обслуживал финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/2017 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» (4:1). На завершившемся Евро-2020 Феликс отсудил пять встреч, в том числе полуфинал Италия — Испания (1:1, 4:2 пен.).