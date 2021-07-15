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Футболисты «Оренбурга» прошли вакцинацию от коронавируса

Футболисты «Оренбурга» прошли вакцинацию от коронавируса
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Игроки и персонал основного состава «Оренбурга» прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба. Ранее вакцинацию прошли футболисты и тренеры второй команды «Оренбурга».

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил астраханский «Волгарь». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0.

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