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«Барселона» представила новую гостевую форму

«Барселона» представила новую гостевую форму
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«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Экипировка выполнена в светлых тонах, а эмблема сделана розово-синей. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. В Лиге чемпионов «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен». При этом сине-гранатовые завоевали Кубок Испании.

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