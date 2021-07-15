«Барселона» представила новую гостевую форму

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Экипировка выполнена в светлых тонах, а эмблема сделана розово-синей. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.
Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»
По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. В Лиге чемпионов «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен». При этом сине-гранатовые завоевали Кубок Испании.
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