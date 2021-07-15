«Олимп-Долгопрудный» объявил о переезде в Химки

«Олимп-Долгопрудный» на протяжении сезона-2021/2022 будет базироваться в Химках. Об этом сообщил президент клуба Тарас Воробель.



«Начиная с этого сезона первый состав, завоевавший право выступать в ФНЛ, будет базироваться в Химках, поскольку инфраструктура этого города отвечает требованиям, предъявляемым нормативными актами, и это одна из причин, по которой Ассоциации «Футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный» потребовалась реорганизация. В ПФЛ дебютирует наша молодёжная команда – «Олимп-Долгопрудный-2», которая продолжит выступать в родном городе и на родном стадионе «Салют».



Что же касается основного состава, то «Олимп-Долгопрудный» теперь базируется и проводит свои матчи в Химках под управлением нового штата сотрудников, призванных вывести команду на новый уровень и достичь наибольших возможных вершин в ближайшем сезоне. Руководство этой командой будет осуществлять непосредственно новый генеральный директор клуба — Вячеслав Александрович Горнеев, о назначении которого мы объявили ранее», — цитирует Воробеля пресс-служба клуба.

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