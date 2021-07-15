«Олимп-Долгопрудный» объявил о переезде в Химки

«Олимп-Долгопрудный» на протяжении сезона-2021/2022 будет базироваться в Химках. Об этом сообщил президент клуба Тарас Воробель.
«Начиная с этого сезона первый состав, завоевавший право выступать в ФНЛ, будет базироваться в Химках, поскольку инфраструктура этого города отвечает требованиям, предъявляемым нормативными актами, и это одна из причин, по которой Ассоциации «Футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный» потребовалась реорганизация. В ПФЛ дебютирует наша молодёжная команда – «Олимп-Долгопрудный-2», которая продолжит выступать в родном городе и на родном стадионе «Салют».
Что же касается основного состава, то «Олимп-Долгопрудный» теперь базируется и проводит свои матчи в Химках под управлением нового штата сотрудников, призванных вывести команду на новый уровень и достичь наибольших возможных вершин в ближайшем сезоне. Руководство этой командой будет осуществлять непосредственно новый генеральный директор клуба — Вячеслав Александрович Горнеев, о назначении которого мы объявили ранее», — цитирует Воробеля пресс-служба клуба.
- 15 июля 2021
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:37
-
11:20
-
11:15
-
11:01
-
10:50
-
10:46
-
10:43
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
06:19
-
05:56
-
05:39
-
05:14
-
04:52
-
04:32
-
04:09
-
03:50
-
03:29
-
03:10
-
02:36
-
02:20
-
01:24