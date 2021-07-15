Артур Галоян вернулся в «Велес»

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян вернулся в подмосковный клуб, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги. Футболист находился на просмотре в московском ЦСКА. Но армейцы приняли решение не подписывать полноценный контракт.



Новый трудовой договор футболиста с «Велесом» будет действовать до лета 2023 года. Галоян планирует выступать под 20-м номером. Полузащитник впервые присоединился к московскому клубу прошлым летом и провёл в его составе 41 матч, отметившись семью забитыми голами и 10 результативными передачами.



В стартовом туре Футбольной национальной лиги «Велес» сыграл дома с «Енисеем». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0. Во втором туре команда встретится на выезде с воронежским «Факелом».

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