Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Амкар» вылетел из Кубка России. Клуб Савина прошёл дальше

«Амкар» вылетел из Кубка России. Клуб Савина прошёл дальше
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялись 16 матчей 1/256 финала Кубка России сезона-2021/2022.

Пермский «Амкар», возобновивший работу спустя несколько лет, принимал «Тюмень». Встреча прошла на стадионе «Звезда» и завершилась победой гостей.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте, однако соперник быстро восстановил равновесие. Под занавес первого тайма «Амкар» забил вновь, но в итоге не удержал преимущество и пропустил на 87-й минуте. В серии пенальти точнее была «Тюмень» — 3:2.

Кубок России. 1/256 финала
14 июля 2021, среда. 16:30 МСК
Амкар
Пермь
Окончен
2 : 2
2 : 3
Тюмень
Тюмень
1:0 Голубцов – 4'   1:1 Шадрин – 10'   2:1 Тюкалов – 43'   2:2 Карпов – 87'
Удаления: Морозов – 63' / нет

«Красава» принимал «Металлург-Видное» в спортивном городке в Лужниках (Москва). Хозяйская команда добилась победы со счётом 3:0 и прошла дальше.

Напомним, «Красава» — клуб, основанный бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.

Кубок России. 1/256 финала
14 июля 2021, среда. 19:00 МСК
Красава
Одинцово
Окончен
3 : 0
Металлург-Видное
Видное
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'

«Саранск» в своём матче встретился с пензенским «Зенитом». Игра прошла на «Мордовия Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Для «Саранска» этот матч стал первым на профессиональном уровне. Клуб был создан на основе расформированной «Мордовии».

Кубок России. 1/256 финала
14 июля 2021, среда. 18:00 МСК
Саранск
Саранск
Окончен
1 : 0
Зенит Пз
Пенза
1:0 Тимошкин – 50'

Результаты других матчей:

«Динамо-Барнаул» — «Новосибирск» — 1:1 (4:2 пен.)
«Носта» — «Торпедо Миасс» — 1:3
«Лада-Тольятти» — «Спартак Туймазы» — 0:4
«Ядро» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 0:2
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Чита» — 2:2 (12:10 пен.)
«Знамя» — «Коломна» — 3:0
«Химик» (Дзержинск) — «Волна» — 0:0 (1:3 пен.)
«Смоленск» — «Луки-Энергия» — 0:0 (3:2 пен)
«Знамя Труда» — «Пересвет» — 1:1 (3:4 пен.)
«Квант» — «Кайрат-Москва» — 0:3
«Сахалин» — «Динамо-Владивосток» — 0:2
«Авангард» — «Салют» (Белгород) — 6:0
«Торпедо-Владимир» — «Муром» — 2:0

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021