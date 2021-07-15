«Амкар» вылетел из Кубка России. Клуб Савина прошёл дальше

Состоялись 16 матчей 1/256 финала Кубка России сезона-2021/2022.
Пермский «Амкар», возобновивший работу спустя несколько лет, принимал «Тюмень». Встреча прошла на стадионе «Звезда» и завершилась победой гостей.
Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте, однако соперник быстро восстановил равновесие. Под занавес первого тайма «Амкар» забил вновь, но в итоге не удержал преимущество и пропустил на 87-й минуте. В серии пенальти точнее была «Тюмень» — 3:2.
«Красава» принимал «Металлург-Видное» в спортивном городке в Лужниках (Москва). Хозяйская команда добилась победы со счётом 3:0 и прошла дальше.
Напомним, «Красава» — клуб, основанный бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.
«Саранск» в своём матче встретился с пензенским «Зенитом». Игра прошла на «Мордовия Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Для «Саранска» этот матч стал первым на профессиональном уровне. Клуб был создан на основе расформированной «Мордовии».
Результаты других матчей:
«Динамо-Барнаул» — «Новосибирск» — 1:1 (4:2 пен.)
«Носта» — «Торпедо Миасс» — 1:3
«Лада-Тольятти» — «Спартак Туймазы» — 0:4
«Ядро» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 0:2
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Чита» — 2:2 (12:10 пен.)
«Знамя» — «Коломна» — 3:0
«Химик» (Дзержинск) — «Волна» — 0:0 (1:3 пен.)
«Смоленск» — «Луки-Энергия» — 0:0 (3:2 пен)
«Знамя Труда» — «Пересвет» — 1:1 (3:4 пен.)
«Квант» — «Кайрат-Москва» — 0:3
«Сахалин» — «Динамо-Владивосток» — 0:2
«Авангард» — «Салют» (Белгород) — 6:0
«Торпедо-Владимир» — «Муром» — 2:0
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