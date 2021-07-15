Дюков: реформа — слишком громкое слово. Обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал проект реформы отечественного футбола, созданный организацией.
«Пошло обсуждение той инициативы, которую мы рассматриваем, но реформа — это слишком громкое слово. Мы обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а не реформу российского футбола.
При этом, опять же, есть определённые завышенные ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, которые влияют на футбол, цели и задачи.
Что касается изменения формата, работа с Hypercube началась в мае. Сегодня на исполкоме была показана презентация с результатами проведённой работы. Благодаря Сергею Егорову эта презентация стала достоянием общественности, поэтому нам пришлось оперативно реагировать.
Сегодня состоялось первое обсуждение, члены исполкома задали вопросы. У кого-то есть своё отношение к проделанной работе, но, думаю, будет ещё несколько подходов. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше, увеличится интенсивность игр. Помимо этого, это должно увеличить интерес со стороны зрителей и спонсоров.
Преимущественный формат, который рассматривается, – 16 команд. Изначально вариантов было больше, но на обсуждение вынесли меньшее количество», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 15 июля 2021
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