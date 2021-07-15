Президент РФС отреагировал на отказ футболистов ЦСКА привиться от коронавируса

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об информации «Чемпионата», что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
«У меня нет информации, что ЦСКА отказался вакцинироваться в полном составе. Нужно обратиться в клуб за комментариями. Вы должны понимать, что команды могут только рекомендовать, но моя позиция — делать это необходимо. У меня уже четыре прививки. В компании «Газпром Нефть» уже порядка 85 процентов коллективного иммунитета.
Вакцинация — единственный путь снизить риски. Можно, конечно, этого не делать, но это игра с огнём. Я знаю людей, которые были отказниками и «атеистами», а потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались. Моя точка зрения — делать это нужно. Но мы не можем никого принуждать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 15 июля 2021
-
13:48
-
13:44
-
13:27
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:50
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:28
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:37
-
11:20
-
11:15
-
11:01
-
10:50
-
10:46
-
10:43
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:20