Президент РФС отреагировал на отказ футболистов ЦСКА привиться от коронавируса

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об информации «Чемпионата», что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.



«У меня нет информации, что ЦСКА отказался вакцинироваться в полном составе. Нужно обратиться в клуб за комментариями. Вы должны понимать, что команды могут только рекомендовать, но моя позиция — делать это необходимо. У меня уже четыре прививки. В компании «Газпром Нефть» уже порядка 85 процентов коллективного иммунитета.



Вакцинация — единственный путь снизить риски. Можно, конечно, этого не делать, но это игра с огнём. Я знаю людей, которые были отказниками и «атеистами», а потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались. Моя точка зрения — делать это нужно. Но мы не можем никого принуждать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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